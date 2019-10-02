2019-10-02T10:39:05+03:00
Общество

Орловские власти поблагодарили бабушек и дедушек за мудрость

Праздничный концерт для пенсионеров прошел в День пожилых людей в городском центре культуры
Наталья Меркулова
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Орловские власти поблагодарили бабушек и дедушек за мудрость. Фото пресс-службы ГубернатораОрловские власти поблагодарили бабушек и дедушек за мудрость. Фото пресс-службы Губернатора
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Во вторник, 1 октября, Орел присоединился к празднованию Международного дня пожилых людей. Праздничный концерт и творческая встреча для пенсионеров прошли в городском центре культуры.

Орловские власти поблагодарили бабушек и дедушек за мудрость, которые они делятся с молодежью и пожелали им бодрости духа и долголетия.

В Орле отметили День пожилого человека. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

В Орле отметили День пожилого человека. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Особые слова признания звучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и поколения детей войны. Не остались без внимания трудовые успехи ветеранов-комсомольцев.

- Каждый из вас прошел большой жизненный путь. Сегодня мы говорим спасибо за все, что вы сделали для Орловщины. Спасибо за вклад в развитие экономики и социальной сферы региона, за ваш опыт и мудрость, - обратился Андрей Клычков к участникам праздника.

Концерт для пенсионеров прошел в городском центре культуры в Орле. Фото пресс-службы Губернатора

Концерт для пенсионеров прошел в городском центре культуры в Орле. Фото пресс-службы Губернатора

Гостей торжества ждали тематические выставки, выступление военного оркестра Академии ФСО и концерт, в исполнении лучших орловских исполнителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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