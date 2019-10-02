Орловские власти поблагодарили бабушек и дедушек за мудрость
Во вторник, 1 октября, Орел присоединился к празднованию Международного дня пожилых людей. Праздничный концерт и творческая встреча для пенсионеров прошли в городском центре культуры.
Орловские власти поблагодарили бабушек и дедушек за мудрость, которые они делятся с молодежью и пожелали им бодрости духа и долголетия.
В Орле отметили День пожилого человека. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Особые слова признания звучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и поколения детей войны. Не остались без внимания трудовые успехи ветеранов-комсомольцев.
- Каждый из вас прошел большой жизненный путь. Сегодня мы говорим спасибо за все, что вы сделали для Орловщины. Спасибо за вклад в развитие экономики и социальной сферы региона, за ваш опыт и мудрость, - обратился Андрей Клычков к участникам праздника.
Концерт для пенсионеров прошел в городском центре культуры в Орле. Фото пресс-службы Губернатора
Гостей торжества ждали тематические выставки, выступление военного оркестра Академии ФСО и концерт, в исполнении лучших орловских исполнителей.
ИСТОЧНИК KP.RU