2019-10-01T16:11:29+03:00
Общество

На улице Гагарина в Орле оборудуют остановку

Здесь появится заездной карман и павильон
Ольга СУПОНЕВА
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Остановку оборудуют в районе школы №26Остановку оборудуют в районе школы №26Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На улице Гагарина в Орле оборудуют остановку. Здесь появится заездной карман и павильон.

Об этом сообщил на сегодняшней, 1 октября, рабочей планерке в мэрии города Евгений Гришин, курирующий вопросы городского хозяйства и транспорта. Речь идет об остановке у школы №26. Как сообщил чиновник, в ближайшее время определят подрядчика, который займется работой.

В городе этой осенью должны появиться еще несколько остановок: до 1 октября поставят павильон в районе стадиона Ленина, также изготавливают павильоны для установки на улице Комсомольской - остановка "Автосельмаш".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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