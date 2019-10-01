На улице Гагарина в Орле оборудуют остановку
На улице Гагарина в Орле оборудуют остановку. Здесь появится заездной карман и павильон.
Об этом сообщил на сегодняшней, 1 октября, рабочей планерке в мэрии города Евгений Гришин, курирующий вопросы городского хозяйства и транспорта. Речь идет об остановке у школы №26. Как сообщил чиновник, в ближайшее время определят подрядчика, который займется работой.
В городе этой осенью должны появиться еще несколько остановок: до 1 октября поставят павильон в районе стадиона Ленина, также изготавливают павильоны для установки на улице Комсомольской - остановка "Автосельмаш".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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