СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-01T16:09:07+03:00

Артистка театра «Свободное пространство» не дожила до 59-летия всего несколько месяцев

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В Орле скоропостижно скончалась актриса Татьяна Шмелева. Артистка театра «Свободное пространство» не дожила до 59-летия всего несколько месяцев. Ее не стало 28 сентября.

Татьяна Шмелева прослужила в труппе театра без малого 35 лет. Заядлые театралы хорошо знают ее по ролям в спектаклях «Ханума», «Биндюжник и Король», «Пижама на шестерых» и многим другим.

- Татьяна Александровна стала настоящей «Королевой эпизода», украшая своей игрой любой спектакль: от мюзикла до драмы и комедии. Мы навсегда запомним ее прекрасное чувство юмора, высокие душевные качества и талант,– рассказали «КП» в пресс-службе театра.

Прощание с Татьяной Шмелевой состоится завтра с 11.00 до 12.00 в театре «Свободное пространство».

ИСТОЧНИК KP.RU