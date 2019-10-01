В Орле скоропостижно скончалась актриса Татьяна Шмелева
В Орле скоропостижно скончалась актриса Татьяна Шмелева. Артистка театра «Свободное пространство» не дожила до 59-летия всего несколько месяцев. Ее не стало 28 сентября.
Татьяна Шмелева прослужила в труппе театра без малого 35 лет. Заядлые театралы хорошо знают ее по ролям в спектаклях «Ханума», «Биндюжник и Король», «Пижама на шестерых» и многим другим.
- Татьяна Александровна стала настоящей «Королевой эпизода», украшая своей игрой любой спектакль: от мюзикла до драмы и комедии. Мы навсегда запомним ее прекрасное чувство юмора, высокие душевные качества и талант,– рассказали «КП» в пресс-службе театра.
Прощание с Татьяной Шмелевой состоится завтра с 11.00 до 12.00 в театре «Свободное пространство».
ИСТОЧНИК KP.RU