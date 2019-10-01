В Орле больше полусотни лучших педагогов получили почетные награды

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-01T10:16:04+03:00

Первые лица города и области поздравили их с наступающим профессиональным праздником

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В понедельник, 30 сентября, в Орле началась подготовка к ежегодному празднованию Дня учителя. Открыл череду праздничных мероприятий концерт и торжественная церемония награждения лучших педагогов региона в молодежном центре ОГАУ.

Больше полусотни лучших орловских педагогов получили почетные награды из рук губернатора и председателя облсовета народных депутатов. В число награжденных вошли победители региональных конкурсов: учитель астрономии Сергей Шаров («Учитель года»), воспитатель Ольга Терехова («Воспитатель года») и Татьяна Козинова («Сердце отдаю детям»).

- Учитель – это призвание и судьба, высокое служение, которое требует большой самоотдачи, терпения и мудрости. Наша задача – повысить качество и доступность образования, синхронизировать его с запросами реального сектора экономики, глобальными потребностями времени, – обратился к педагогам Андрей Клычков.

Глава региона подчеркнул, что этом году Орловская область стала участником 7 федеральных проектов нацпроекта «Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU