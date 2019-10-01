В Орле больше полусотни лучших педагогов получили почетные награды
В понедельник, 30 сентября, в Орле началась подготовка к ежегодному празднованию Дня учителя. Открыл череду праздничных мероприятий концерт и торжественная церемония награждения лучших педагогов региона в молодежном центре ОГАУ.
Больше полусотни лучших орловских педагогов получили почетные награды из рук губернатора и председателя облсовета народных депутатов. В число награжденных вошли победители региональных конкурсов: учитель астрономии Сергей Шаров («Учитель года»), воспитатель Ольга Терехова («Воспитатель года») и Татьяна Козинова («Сердце отдаю детям»).
- Учитель – это призвание и судьба, высокое служение, которое требует большой самоотдачи, терпения и мудрости. Наша задача – повысить качество и доступность образования, синхронизировать его с запросами реального сектора экономики, глобальными потребностями времени, – обратился к педагогам Андрей Клычков.
Глава региона подчеркнул, что этом году Орловская область стала участником 7 федеральных проектов нацпроекта «Образование».
ИСТОЧНИК KP.RU