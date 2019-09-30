Орловские власти рассказали о росте цен на гречку

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-30T14:55:57+03:00

При этом у орловцев самая низкая цена на картофель и ряд других товаров в ЦФО

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Сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в Правительстве Орловской области чиновники обсудили ситуацию на потребительском рынке региона. Слуги народа назвали список товаров, на которые цены сейчас снижены.

Департамент промышленности и торговли привел рейтинг Росстата по ЦФО, согласно которому Орловская область находится на 1 месте по самой низкой средней розничной цене на картофель. Кроме того, наш регион оказался на 2 месте по низкой цене на хлеб из пшеничной муки и на 4 месте по пшену и репчатому луку.

- Ценовая ситуация оценивается как стабильная, соответствующая общероссийской тенденции. Потребительский рынок характеризуется товарной насыщенностью в объемах и ассортименте, соответствующих покупательскому спросу населения. Ажиотажного спроса на продовольственные товары в регионе не наблюдается, - сообщает пресс-службе Правительства региона.

По данным орловских властей, в области снизились цены на сахар, пшено, свинину, хлеб, рыбу и рис. Также вниз пошли цены на сезонные продукты – морковь, картофель, капусту, лук и яблоки.

Незначительный рост цен отмечен на говядину, вермишель молоко, чай, подсолнечное и сливочное масло, мясо кур и яйца. Больше всего выросла в цене гречневая крупа – 11,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU