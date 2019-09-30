2019-09-30T13:23:07+03:00
Общество

МЧС: в Орловской области ухудшится погода

В ближайшие сутки в регионе ожидается сильный ветер и дожди
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области в ближайшие сутки ухудшится погода. В региона придется сильный ветер, будет дождливо.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 30 сентября по 21 час 1 октября на территории области пасмурно. Дожди, ночью местами сильные. Ветер юго-западный ночью 9-14, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8°С…+13°С, днем +12°С…+17°С.

В региональном МЧС орловцев просят быть бдительными в непогоду и не забывать соблюдать правила безопасности. Так, если на улице вас застал сильный ветер, лучше укрыться в здании, а вот у крыш домов, неустойчивых конструкций прятаться не стоит. Опасно при ветер находиться под проводами, рядом с деревьями, рекламными баннерами. Автомобиль лучше поставить в гараж, а с незастекленного балкона дома убрать незакрепленные предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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