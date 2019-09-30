СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-30T09:24:36+03:00

Орловцы пожаловались, что к школе для детей с ОВЗ невозможно подъехать. Фото: пресс-служба мэрии Орла

Все парковочные места здесь заняты горожанами, а для инвалидов места нет

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В пятницу, 27 сентября, в Администрации Орла прошло заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения (БДД). В ходе работы были рассмотрены жалобы и предложения орловцев.

Одна из них поступила через соцсети. Жительница города рассказала чиновникам о том, что к школе для детей с ОВЗ на переулке Соляной невозможно подъехать. Все парковочные места здесь заняты горожанами, а для инвалидов места нет.

- Автомобилисты паркуют свои машины на обочине у школы, и больным детям вместе с родителями приходится преодолевать тяжелое для себя расстояние, - пояснила женщина.

Члены комиссии удовлетворили ее просьбу о появлении здесь специальной стоянки. В пресс-службе мэрии «КП» пояснили, у школы планируется оборудовать парковочный карман и установить знаки 6.4 «Парковка» и 8.17 «Инвалиды».

ИСТОЧНИК KP.RU