Орловцы пожаловались, что к школе для детей с ОВЗ невозможно подъехать
В пятницу, 27 сентября, в Администрации Орла прошло заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения (БДД). В ходе работы были рассмотрены жалобы и предложения орловцев.
Одна из них поступила через соцсети. Жительница города рассказала чиновникам о том, что к школе для детей с ОВЗ на переулке Соляной невозможно подъехать. Все парковочные места здесь заняты горожанами, а для инвалидов места нет.
- Автомобилисты паркуют свои машины на обочине у школы, и больным детям вместе с родителями приходится преодолевать тяжелое для себя расстояние, - пояснила женщина.
Члены комиссии удовлетворили ее просьбу о появлении здесь специальной стоянки. В пресс-службе мэрии «КП» пояснили, у школы планируется оборудовать парковочный карман и установить знаки 6.4 «Парковка» и 8.17 «Инвалиды».
ИСТОЧНИК KP.RU