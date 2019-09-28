«Хитроумная влюбленная»: в Орловском академическом театре состоится премьера

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-28T11:59:11+03:00

Комедия в двух действиях не оставит зрителя равнодушным

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В Орловском государственном академическом театре имени Тургенева уже на следующей неделе состоится премьера. Спектакль «Хитроумная влюбленная» по произведению испанского драматурга Лопе де Вега не оставит зрителя равнодушным.

Комедия в двух действиях с испанскими песнями расскажет гостям театра историю, в которой старик влюблен как пылкий юноша, смерть откладывается и уступает место празднику, слуга ведет себя как господин, а нерадивый идальго, отравленный ядом ревности, впадает во все тяжкие, чтобы вернуть свою даму и потерянную шпагу.

Что всем этим безумствам готова противопоставить юная, безответно влюбленная девушка, чтобы добиться своего счастья?

Сюжет затягивает и кажется, что героям никогда не выбраться из недоразумений и интриг хитроумной влюбленной…

КОГДА, ГДЕ?

4 октября, 18.30

5 и 6 октября, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ИСТОЧНИК KP.RU