2019-09-28T11:50:44+03:00
Происшествия

Почти 5 лет проведет в тюрьме житель Орловской области за ДТП

Лихач сбил двоих пешеходов, один из которых погиб
Ольга СУПОНЕВА
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Приговор в законную силу не вступилПриговор в законную силу не вступилФото: Архив "КП"
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В Орловской области местный житель отправится в колонию почти на 5 лет за смертельное ДТП. В поселке Колпна лихач сбил двоих пешеходов, один из которых погиб, а другой получил тяжелые травмы.

Уголовное дело в отношении водителя было заведено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека». В результате следствия установлено, что он мог экстренно затормозить, но не стал. В итоге все закончилось плачевно.

- Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Приговор пока что в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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