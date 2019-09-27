В Ливнах девушка обчистила несколько частных домов
В городе Ливны Орловской области девушка обчистила несколько домов. 21-летняя любительница легких денег вынесла их чужих жилищ ценностей на 50 тысяч рублей.
В местный отдел полиции поступило сразу несколько заявлений о кражах от жителей районного центра, стражи порядка завели три уголовных дела по статье "Кража" и приступили к розыску вора. Как оказалось, во всех случаях это был один и тот же человек.
- В беседе с полицейскими злоумышленница призналась в содеянном. Оперативники установили, что женщина через незапертые двери заходила в дома заявителей и похищала имущество. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 50 тысяч рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас девушка под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU