В Ливнах девушка обчистила несколько частных домов

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-27T17:17:43+03:00

21-летняя любительница легких денег вынесла их чужих жилищ ценностей на 50 тысяч рублей

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В городе Ливны Орловской области девушка обчистила несколько домов. 21-летняя любительница легких денег вынесла их чужих жилищ ценностей на 50 тысяч рублей.

В местный отдел полиции поступило сразу несколько заявлений о кражах от жителей районного центра, стражи порядка завели три уголовных дела по статье "Кража" и приступили к розыску вора. Как оказалось, во всех случаях это был один и тот же человек.

- В беседе с полицейскими злоумышленница призналась в содеянном. Оперативники установили, что женщина через незапертые двери заходила в дома заявителей и похищала имущество. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила порядка 50 тысяч рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас девушка под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU