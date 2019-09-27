СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-27T16:59:09+03:00

В 139 случаях из 230 выявлены недостатки улично-дорожной сети, в этих ДТП погибли 8 человек Фото: Ольга СУПОНЕВА

Почти половина произошедших в этом году ДТП случилось из-за недостатков дорог

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В Орле выросло число дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие месяцы 2019-го в областном центре произошло 230 аварий, в них погибло 11 человек.

О ситуации с аварийностью на дорогах Орла рассказал Юрия Капустин, начальник городского отдела ГИБДД на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Как отметил полицейский, аварий в нынешнем году произошло больше на 14% (в сравнении с аналогичным периодом 2018-го), а число погибших и вовсе увеличилось на 57%. При этом почти половина всех ДТП случается из-за недостатков дорог.

- В 139 случаях из 230 выявлены недостатки улично-дорожной сети. В этих ДТП погибли 8 человек, 159 человек получили ранения, - озвучил статистику Юрий Капустин.

ИСТОЧНИК KP.RU