В Орле выросло число дорожно-транспортных происшествий
В Орле выросло число дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие месяцы 2019-го в областном центре произошло 230 аварий, в них погибло 11 человек.
О ситуации с аварийностью на дорогах Орла рассказал Юрия Капустин, начальник городского отдела ГИБДД на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Как отметил полицейский, аварий в нынешнем году произошло больше на 14% (в сравнении с аналогичным периодом 2018-го), а число погибших и вовсе увеличилось на 57%. При этом почти половина всех ДТП случается из-за недостатков дорог.
- В 139 случаях из 230 выявлены недостатки улично-дорожной сети. В этих ДТП погибли 8 человек, 159 человек получили ранения, - озвучил статистику Юрий Капустин.
ИСТОЧНИК KP.RU