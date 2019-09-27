2019-09-27T16:59:09+03:00
Происшествия

В Орле выросло число дорожно-транспортных происшествий

Почти половина произошедших в этом году ДТП случилось из-за недостатков дорог
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
В 139 случаях из 230 выявлены недостатки улично-дорожной сети, в этих ДТП погибли 8 человекВ 139 случаях из 230 выявлены недостатки улично-дорожной сети, в этих ДТП погибли 8 человекФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орле выросло число дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие месяцы 2019-го в областном центре произошло 230 аварий, в них погибло 11 человек.

О ситуации с аварийностью на дорогах Орла рассказал Юрия Капустин, начальник городского отдела ГИБДД на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Как отметил полицейский, аварий в нынешнем году произошло больше на 14% (в сравнении с аналогичным периодом 2018-го), а число погибших и вовсе увеличилось на 57%. При этом почти половина всех ДТП случается из-за недостатков дорог.

- В 139 случаях из 230 выявлены недостатки улично-дорожной сети. В этих ДТП погибли 8 человек, 159 человек получили ранения, - озвучил статистику Юрий Капустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ливнах девушка обчистила несколько частных домов
В центре Орла посадят туи
В Орле на Октябрьской маршрутка сбила женщину
В Москве завершилась крупнейшая выставка продуктов питания мирового класса
В Орле на медицинскую экспертизу привели крокодила
Накануне открытия «Кванториума» Дворец пионеров в Орле отметил 95-летие
Под Орлом 17-летняя девушка попала в больницу после поездки с ветерком
Сегодня казацкая и православная молодежь устроит в Орле праздник души
В Орле бывшие руководители УКХ могут попасть под суд
Орловцы могут пожаловаться на холод в квартирах, больницах и школах
Орловский учитель проведет уроки для детей из Чечни
В Орловской области потеплеет
В Орловской области работники фермы крали животных и сдавали на мясо
Концерт ВИА "Лейся, песня!" состоится в Орле 8 ноября