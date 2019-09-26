В Орловской области работники фермы крали животных и сдавали на мясо
В Орловской области полицейские раскрыли кражу телят и быка с фермы. Ее работники воровали животных, забивали их и сдавали на мясо.
Все случилось в Дмитровском районе области. В райотдел полиции поступило заявление о пропаже скота из сельхозорганизации. Подозрения пали на 21-летнего сотрудника фермы и оказались они не беспочвенными: молодого человека поймали с поличным, в его машине было мясо, подготовленное для продажи. В подельниках у парня было четверо товарищей, некоторые из них – сотрудники все того же предприятия.
- Как было установлено, злоумышленники, которые являлись сотрудниками сельскохозяйственного предприятия, выбирали животных, которых затем забивали с целью дальнейшей реализации. Также граждане признались еще в одном факте кражи быка, совершенной ранее, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Теперь молодых людей ждет наказание по закону: по статье «Кража» возбуждены уголовные дела. Дожидаться суда любители легких денег будут под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU