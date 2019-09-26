На территории завода в Орловской области нашли скелетированное тело

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-26T10:58:57+03:00

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В Ливнах на территории завода противопожарного машиностроения 20 сентября нашли скелетированное тело мужчины на проводе. Погибший стоял на коленях в зарослях кустов и травы за одним из заброшенных строений.

По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти на теле не было обнаружено.

- В настоящее время следователями и оперативными сотрудниками устанавливается личность обнаруженного мужчины, а также обстоятельства его смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя регионального Управления СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU