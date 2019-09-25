В Детском и Городском парках Орла продолжается ремонт
В Орле продолжается масштабный ремонт двух главных мест отдыха взрослых и маленьких горожан: Детского парка и Городского парка культуры и отдыха. В мэрии рассказали, какими темпами идет реконструкция и какие работы уже выполнены.
Тема обсуждалась накануне, 24 сентября, на рабочем совещании. О ходе работ рассказал Олег Минкин, первый зам главы города.
По его словам, в Горпарке демонтированы лавочки и фонари, снят асфальт на прогулочных дорожках. Рабочие начали укладывать кабель для фонарей, укладывать плитку (на сегодня уложено 10%).
В Детском парке монтируют ливневую канализацию, укрепляют откос левого берега реки Орлик.
- Стартовала подготовка к асфальтированию площадок для игрового оборудования. Работы по укладке тротуарной плитки на территории парка выполнены на 60%, на территории фонтана «Кони» — на 90%. Продолжаются работы по монтажу металлоконструкций фуд-корта, прокладке оптико-волоконных и электрических кабелей. Начато устройство рулонного газона. Ведется подготовка к устройству велодорожки, укладка песчаного и щебеночного основания, - рассказал Олег Минкин.
«КП» следит за ходом ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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