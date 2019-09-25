Еще пять остановочных павильонов установят на улицах Орла
В Орле в скором времени установят еще пять остановочных павильонов. В частности, появится один из них близ стадиона им. Ленина.
Тема обсуждалась накануне, 24 сентября, на рабочей планерке в мэрии. Как отметил замглавы города по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин, павильоны оборудуют уже в ближайшее время. Так, на стадионе Ленина работа должна быть выполнена до 15 октября.
Также новые остановки появятся по следующим адресам: Октябрьская, 150, Раздольная, в месте где она примыкает к Болховскому шоссе, Пищевой переулок в районе дома №9, завод"Автосельмаш".
- Павильоны уже заказаны, поставка ожидается, - пояснил Евгений Гришин.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»