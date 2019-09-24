Сегодня в орловском сквере Гуртьева включат новые фонари
Сегодня в Орле в сквере Гуртьева включат новые фонари. Запуск пройдет в тестовом режиме, а уже со среды 25 сентября новые светильники должны заработать на постоянной основе.
Почти 90 светильников осветят сквер. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" старые стойки и светильники демонтировали и место их заняли новые.
- Сегодня они впервые осветят общественную территорию, пока в тестовом режиме. Завершена прокладка 1,431 км волоконно-оптических кабелей, заменен щит управления НО в ТП. Объект предъявлен к сдаче, - рассказали "Комсомолке" о работах в пресс-службе Администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU
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