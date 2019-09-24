2019-09-24T13:40:46+03:00
Экономика

Австрийцы приедут в Орел, чтобы оценить среду для инвестиций

Орловщина планирует развивать сотрудничество с европейским государством
Наталья Меркулова
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Орловщина планирует развивать сотрудничество с компанией «Vamed». Фото: Правительство Орловской областиОрловщина планирует развивать сотрудничество с компанией «Vamed». Фото: Правительство Орловской области
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В Вене прошли переговоры представителей Орловской области с членами российского посольствам и торгового российского представительства в Австрии. Орловская сторона презентовала потенциальные сферы экономического сотрудничества и обмена опытом.

Как стало известно во время переговоров, австрийская компания «Vamed», сейчас рассматривает возможность инвестирования в строительство в Орле многопрофильного медицинского и оздоровительного центра для ЦФО.

- С этой целью в начале октября члены правления компании Анджело Ризутти и Хайнс Капфенберг посетят Орловскую область, - пояснил Артур Волошин, советник по инвестиционной деятельности губернатора.

Кроме того, в ближайшее время российский торгпред планирует провести ряд переговоров с потенциальными партнерами из австрийского бизнеса и предложить им инвестировать в индустриальный парк «Зеленая Роща».

Подробнее перспективы сотрудничества стороны обсудят 14 октября в Москве на Российско-австрийском деловом совете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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