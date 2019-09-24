2019-09-24T12:43:51+03:00
Экономика

Налоговую службу в Орловской области возглавил Алексей Горбань

В регион новый руководитель прибыл из Московской области
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Алексей Горбань. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиАлексей Горбань. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области
Изменить размер текста:

Налоговую службу в Орловской области возглавил Алексей Горбань. Ранее новый руководитель регионального ведомства стоял у руля межрайонной ИФНС в Московской области.

Накануне Алексей Горбань встретился с губернатором области Андреем Клычковым. Представила главу ведомства главе региона начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ЦФО Елена Николаенко.

Андрей Клычков отметил, что в области ведется системная работа по привлечению инвестиций. В этом вопросе тесное взаимодействие с налоговой службой окажется весьма продуктивным.

ДОСЬЕ «КП»

Алексей Викторович Горбань родился в 1981 году в Ставропольском крае.

С 2003 года он стал работать в налоговых органах: взобрался по карьерной лестнице от специалиста до заместителя начальника, а затем и начальника отдела налогового органа на своей родине.

В 2016 году назначен заместителем начальника управления по работе с задолженностью ФНС России, с августа 2018 года – начальником Межрайонной ИФНС России №19 по Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловчанка уснула на пьяных посиделках и лишилась крупной суммы денег
Австрийцы приедут в Орел, чтобы оценить среду для инвестиций
В Орле промывают ливневую канализацию
Коммунальщики пообещали, что в этом году именных сугробов в Орле не будет
В Орле под суд за взятку пойдет специалист «Орелгосзаказчика»
Орел вошел в двадцатку самых бюджетных туристических городов
Первое тепло начало поступать в орловские дома
Продавать, как «доктор»!
Орловская библиотека выиграла 10 миллионов на модернизацию
В Орле годовалая девочка получила травмы из-за столкновения «Форд-Фокуса» и «Газели»
В Орле появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием
В Орле в 33 домах заменят лифты в этом году
Орловец угрожая продавцу ограбил обувной магазин
В Орле проезд в общественном транспорте может опять подорожать
Отопление в школах, больницах и детсадах Орла включат 24 сентября
В Орловской области предприятиям ТЭК вернули больше 135 млн рублей
Орловец вошел в тройку лучших стрелков Чемпионата Европы
В областной столице прошел фестиваль «Орловская крепость»
Почти сто тысяч рублей отсудил орловец за неисправный смеситель
Две тысячи орловцев присоединились к всероссийскому «Кроссу Нации»
Орловские каратисты одержали победу над сборной из Токио
Сегодня в Орле отключат горячую воду в домах на нескольких улицах
32-летний орловец попался на хранении «синтетики»
Орловские власти объявили старт нового аукциона на ремонт моста «Дружбы»
«Пежо» не поделил дорогу с мотокультиватором в Орловской области