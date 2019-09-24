СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-24T12:43:51+03:00

В регион новый руководитель прибыл из Московской области

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Налоговую службу в Орловской области возглавил Алексей Горбань. Ранее новый руководитель регионального ведомства стоял у руля межрайонной ИФНС в Московской области.

Накануне Алексей Горбань встретился с губернатором области Андреем Клычковым. Представила главу ведомства главе региона начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ЦФО Елена Николаенко.

Андрей Клычков отметил, что в области ведется системная работа по привлечению инвестиций. В этом вопросе тесное взаимодействие с налоговой службой окажется весьма продуктивным.

ДОСЬЕ «КП»

Алексей Викторович Горбань родился в 1981 году в Ставропольском крае.

С 2003 года он стал работать в налоговых органах: взобрался по карьерной лестнице от специалиста до заместителя начальника, а затем и начальника отдела налогового органа на своей родине.

В 2016 году назначен заместителем начальника управления по работе с задолженностью ФНС России, с августа 2018 года – начальником Межрайонной ИФНС России №19 по Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU