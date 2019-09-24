В Орле в 33 домах заменят лифты в этом году
В понедельник, 23 сентября, на заседании регионального Правительства обсудили ход капитальных ремонтных работ в многоквартирных домах Орла и области.
Одним из главных на повестке дня стал вопрос с заменой старых лифтов. До 2021 года в планах Регионального фонда капитального ремонта общего имущества значилась установка 103 лифтов в 25 домах.
- С учетом изменений, внесенных в этом году, перед нами теперь стоит новая задача: до конца 2020 года заменить 258 лифтов в 53 домах, - сообщила директор фонда Ольга Павлова.
В этом году планируется завершить замену 145 лифтов в 33 домах. Для этого выделено более 220 млн. рублей.
В 21 доме уже появились 84 новых лифта на сумму 124,9 млн руб. Еще в трех домах ремонт только начался и 9 домов проходят экспертизу проектной документации.
ИСТОЧНИК KP.RU