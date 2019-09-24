2019-09-24T08:43:37+03:00
Общество

В Орле в 33 домах заменят лифты в этом году

На это из регионального фонда выделят более 220 млн. рублей
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле в 33 домах заменят лифты в этом годуВ Орле в 33 домах заменят лифты в этом годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 сентября, на заседании регионального Правительства обсудили ход капитальных ремонтных работ в многоквартирных домах Орла и области.

Одним из главных на повестке дня стал вопрос с заменой старых лифтов. До 2021 года в планах Регионального фонда капитального ремонта общего имущества значилась установка 103 лифтов в 25 домах.

- С учетом изменений, внесенных в этом году, перед нами теперь стоит новая задача: до конца 2020 года заменить 258 лифтов в 53 домах, - сообщила директор фонда Ольга Павлова.

В этом году планируется завершить замену 145 лифтов в 33 домах. Для этого выделено более 220 млн. рублей.

В 21 доме уже появились 84 новых лифта на сумму 124,9 млн руб. Еще в трех домах ремонт только начался и 9 домов проходят экспертизу проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием
Орловец угрожая продавцу ограбил обувной магазин
В Орле проезд в общественном транспорте может опять подорожать
Отопление в школах, больницах и детсадах Орла включат 24 сентября
В Орловской области предприятиям ТЭК вернули больше 135 млн рублей
Орловец вошел в тройку лучших стрелков Чемпионата Европы
В областной столице прошел фестиваль «Орловская крепость»
Почти сто тысяч рублей отсудил орловец за неисправный смеситель
Две тысячи орловцев присоединились к всероссийскому «Кроссу Нации»
Орловские каратисты одержали победу над сборной из Токио
Сегодня в Орле отключат горячую воду в домах на нескольких улицах
32-летний орловец попался на хранении «синтетики»
Орловские власти объявили старт нового аукциона на ремонт моста «Дружбы»
«Пежо» не поделил дорогу с мотокультиватором в Орловской области