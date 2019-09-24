СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-24T08:43:37+03:00

В Орле в 33 домах заменят лифты в этом году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На это из регионального фонда выделят более 220 млн. рублей

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В понедельник, 23 сентября, на заседании регионального Правительства обсудили ход капитальных ремонтных работ в многоквартирных домах Орла и области.

Одним из главных на повестке дня стал вопрос с заменой старых лифтов. До 2021 года в планах Регионального фонда капитального ремонта общего имущества значилась установка 103 лифтов в 25 домах.

- С учетом изменений, внесенных в этом году, перед нами теперь стоит новая задача: до конца 2020 года заменить 258 лифтов в 53 домах, - сообщила директор фонда Ольга Павлова.

В этом году планируется завершить замену 145 лифтов в 33 домах. Для этого выделено более 220 млн. рублей.

В 21 доме уже появились 84 новых лифта на сумму 124,9 млн руб. Еще в трех домах ремонт только начался и 9 домов проходят экспертизу проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU