В областной столице прошел фестиваль «Орловская крепость»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-23T14:36:59+03:00

Горожан ждала встреча с русскими богатырями и реконструкция боев

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В воскресенье, 22 сентября, мемориальный парк 400-летия Орла в областной столице погрузилась в атмосферу разных исторических эпох. Сделав всего пару шагов, можно было побывать во временах Ивана Грозного, увидеть войска Наполеона, отведать полевую кухню в военном лагере Первой мировой войны.

Всего на фестивале «Орловская крепость» работало семи тематических площадок, охватывающих военную историю Орла от создания оборонительной крепости против крымских татар до побед наших земляков в локальных войнах прошлого века.

Каждый желающий мог стать участником мастер-классовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждой желающий смог научиться владеть средневековым боевым оружием, освоить старинные ремесла и принять участие в исторической реконструкции.

- Интересно! Познавательно! Как будто машина времени отвезла нас в прошлое, - поделилась с «КП» впечатлениями Ольга Верчанина, гостья фестиваля.

Путешествие по эпохом - всего пару шагов и новое столетиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Праздник, организованный Орловским отделением ВООПИиК на средства Фонда президентских грантов, уже успел войти в число самых ярких туристических событий нашего региона. В дальнейшем его планируют сделать визитной карточкой Орловщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU