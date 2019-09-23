В областной столице прошел фестиваль «Орловская крепость»
В воскресенье, 22 сентября, мемориальный парк 400-летия Орла в областной столице погрузилась в атмосферу разных исторических эпох. Сделав всего пару шагов, можно было побывать во временах Ивана Грозного, увидеть войска Наполеона, отведать полевую кухню в военном лагере Первой мировой войны.
Всего на фестивале «Орловская крепость» работало семи тематических площадок, охватывающих военную историю Орла от создания оборонительной крепости против крымских татар до побед наших земляков в локальных войнах прошлого века.
Каждый желающий мог стать участником мастер-классовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Каждой желающий смог научиться владеть средневековым боевым оружием, освоить старинные ремесла и принять участие в исторической реконструкции.
- Интересно! Познавательно! Как будто машина времени отвезла нас в прошлое, - поделилась с «КП» впечатлениями Ольга Верчанина, гостья фестиваля.
Путешествие по эпохом - всего пару шагов и новое столетиеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Праздник, организованный Орловским отделением ВООПИиК на средства Фонда президентских грантов, уже успел войти в число самых ярких туристических событий нашего региона. В дальнейшем его планируют сделать визитной карточкой Орловщины.
БОЛЬШЕ ФОТО здесь
ИСТОЧНИК KP.RU