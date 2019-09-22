Последняя неделя сентября в Орле будет достаточно холодной

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-22T17:47:33+03:00

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Последняя неделя сентября в Орле будет холодной. Грядут заморозки, а в дневные часы столбики термометров не доберутся до отметок всего в 10-12 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 23 сентября ночью 0 градусов, днем +11. Переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 4 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. ст.

Во вторник 24 сентября переменная облачность и без осадков. Ночью -1 градус, днем воздух прогреется до +10. Ветер будет дуть с запада, скорость 3 м/с. Давление составит 747 мм рт.ст.

В среду, 25 числа, -1 ночью и +12 днем. Облачность переменная, осадков не ожидается, ветер южный 1 м/с. Давление 747 мм рт.ст. Ветер сохранит направление и скорость.

В четверг 26 сентября в ночное время плюсовая температура: +1 градус. Днем воздух прогреется до +14. Будет пасмурно, ожидается дождь. Атмосферное давление 745 мм рт.ст. Ветер восточный, 2 м/с.

В пятницу, 27 числа, облачность будет переменной, небольшой дождь. Ночью +3, днем +13 градусов. Ветер северо-восточный 4 м/c, давление 739 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU