Два "ВАЗа" не поделили дорогу под Орлом
На трассе под Орлом столкнулись два "ВАЗа". В ДТП не обошлось без пострадавших: водитель одной из легковушек получил травмы.
Авария случилась накануне, 21 сентября, на южном подъезде к Орлу: водитель "Восьмерки" поворачивал налево и не уступил дорогу "Четырнадцатой", которая ехала во встречном направлении. Автомобили столкнулись.
- В результате ДТП водитель ВАЗ "2108" получил телесные повреждения, доставлен в медучреждение, после чего отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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