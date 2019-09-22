Два "ВАЗа" не поделили дорогу под Орлом

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-22T17:31:58+03:00

В ДТП пострадал водитель одного из автомобилей

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На трассе под Орлом столкнулись два "ВАЗа". В ДТП не обошлось без пострадавших: водитель одной из легковушек получил травмы.

Авария случилась накануне, 21 сентября, на южном подъезде к Орлу: водитель "Восьмерки" поворачивал налево и не уступил дорогу "Четырнадцатой", которая ехала во встречном направлении. Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП водитель ВАЗ "2108" получил телесные повреждения, доставлен в медучреждение, после чего отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU