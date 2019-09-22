2019-09-22T17:31:58+03:00
Происшествия

Два "ВАЗа" не поделили дорогу под Орлом

В ДТП пострадал водитель одного из автомобилей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

На трассе под Орлом столкнулись два "ВАЗа". В ДТП не обошлось без пострадавших: водитель одной из легковушек получил травмы.

Авария случилась накануне, 21 сентября, на южном подъезде к Орлу: водитель "Восьмерки" поворачивал налево и не уступил дорогу "Четырнадцатой", которая ехала во встречном направлении. Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП водитель ВАЗ "2108" получил телесные повреждения, доставлен в медучреждение, после чего отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя неделя сентября в Орле будет достаточно холодной
В ближайшие сутки на Орловщине ухудшится погода
В Орле девушка очутилась под колесами такси
Пожилому жителю орловской глубинки грозит срок за хранение марихуаны
Прививку от гриппа в Орле можно сделать в передвижных пунктах
В Орловской области ожидаются осенние заморозки
В Орловской области зацвела сирень
В Орле мошенники начали охоту на предпринимателей
В Орле крупные торговые центры проверили на доступность для инвалидов
Орловцев пригласили на уборку города
Полицейские проверят молодоженов, перекрывших мост в Орле
Орловец ударил знакомого ногой в зимнем ботинке и попал в тюрьму
В Орловском районе на один день отключат радио и телевидение
Почти 184 тысячи орловцев получат льготы на имущественный налог
В орловской женской колонии сыграли свадьбу
Больше двух с половиной тысяч орловцев подхватили ОРВИ