В ближайшие сутки на Орловщине ухудшится погода

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-21T18:46:12+03:00

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В Орловской области в ближайшие сутки ухудшится погода. В региональном МЧС орловцев призывают к бдительности, ведь на область надвигается сильный ветер и дожди.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодняшнего вечера и до вечера воскресенья будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет дождь, днем вновь ожидаются осадки. Ветер будет дуть с запада с ночное время со скоростью 8-13 м/c, а днем местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1°С…+6°С, днем +11°С…+16°С.

- При дожде воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления, - напомнили орловцам в чрезвычайном ведомстве.

На регион надвигается сильный ветер и дожди

ИСТОЧНИК KP.RU