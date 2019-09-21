В Орле девушка очутилась под колесами такси
В Орле девушка очутилась под колесами автомобиля такси. Авария произошла прямо на зебре, когда 19-летняя пешеход пересекала проезжую часть дороги.
Все случилось около 12 часов дня на Комсомольской улице в районе сквера Ермолова. Подробности аварии корреспонденту «КП» озвучили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Шкода» двигался по улице Комсомольская в сторону улицы 1-я Посадская и в районе дома №13 по улице Комсомольская допустил наезд на пешехода. В результате ДТП она получила телесные повреждения, - сообщили в ведомстве.
Врачи осмотрели девушку и назначили ей амбулаторное лечение.
На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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