Пожилому жителю орловской глубинки грозит срок за хранение марихуаны
Пожилому жителю орловской глубинки грозит срок за хранение марихуаны. Полицейские нашли у него в сарае банку с растительным наркотиком.
Инцидент произошел в поселке Змиевка. В местный отдел полиции поступил сигнал о том, что 61-летний местный житель может быть причастен к хранению запрещенных веществ. При проверке информация эта подтвердилась: высушенную марихуану стражи правопорядка обнаружили в хозпостройке рядом с домом пожилого мужчины. Исследование подтвердило: это марихуана, весом около 21 грамма.
- В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По указанной статье орловцу может грозить максимальное наказание в виде ограничения свободы до трех лет или же лишение свободы на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU