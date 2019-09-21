Прививку от гриппа в Орле можно сделать в передвижных пунктах

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-21T11:54:15+03:00

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В Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Пройти вакцинацию, помимо стационарах медучреждений, можно в мобильных прививочных комплексах, которые работают по выходным дням.

Передвижные прививочные пункты ждут орловцев по следующим адресам: пл. Жукова, пл. Комсомольская, пл. у ДК «Металлург» (территории ярмарок выходного дня), ул. 3-я Курская (рынок) – суббота с 9.00 до 14.00.

Центральный рынок, территория у ТЦ «Атолл» - среда, с 13.00 до 16.00.

По информации регуправления Роспотребнадзора, по состоянию на 13.09.2019 прививки против гриппа получили более 60 тысяч человек, что составляет 8,1% от численности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU