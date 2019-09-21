В Орловской области ожидаются осенние заморозки
В Орловской области ожидаются осенние заморозки. По прогнозам синоптиков, столбики термометров уйдут в минусовые значения на следующей неделе.
Как сообщает Росгидрометцентр, будущая рабочая пятидневка теплом не побалует. В дневное время температура не превысит 11-12 градусов выше нуля. А в ночные часы и вовсе столбики термометров замрут на отметках в 0 градусов, а ближе к концу недели опустятся до -1 градуса.
При этом облачность обещает быть переменной, ожидаются небольшие дожди.
Отметим, что во многих регионах европейской части России холода уже основательно вступили в свои права. По сообщению Росгидрометцентра, 21-23 сентября в Центральном федеральном округе ожидаются ночные морозы до -2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU