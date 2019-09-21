2019-09-21T11:25:13+03:00
Общество

В Орловской области зацвела сирень

Жаркое начало сентября заставило некоторые растения распуститься во второй раз за год
Ольга СУПОНЕВА
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Похоже, сады теперь цветут не один раз в год! Фото: Анастасия ИлюхинаПохоже, сады теперь цветут не один раз в год! Фото: Анастасия Илюхина
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В Орловской области вновь расцвела сирень. Хотя, согласно календарю, растениям пора постепенно уходить на зимний покой, жаркое начало сентября, напротив, заставило некоторые из них пережить второй период цветения за год.

Фотоснимками настоящего осеннего чуда поделилась орловчанка Анастасия Илюхина в социальных сетях. Девушка запечатлела цветущие кусты сирени и букет, собранный из осенних цветов.

Покровский район. Фото: Анастасия Илюхина

Покровский район. Фото: Анастасия Илюхина

- Такое чудо я заметила в деревне Грязное Покровского района. Она до сих пор цветет, а пахнет как! - поделилась Анастасия с корреспондентом "КП".

Для Орловской области это не первый подобный случай. В 2018-м году в октябре во второй раз зацвели каштаны, которые свой вегетативный период закончили раньше из-за пораженности насекомым-вредителем. Делились орловцы снимками цветущих осенних яблонь и вишен. Похоже, в скором времени старинная песня "Один раз в год сады цветут" потеряет свою актуальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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