В Орле мошенники начали охоту на предпринимателей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-21T11:13:13+03:00

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В Орловской области мошенники объявили охоту на предпринимателей. При этом маскируются аферисты, жадные до легких денег, под сотрудников Роспотребнадзора.

Об участившихся случаях мошенничества жителей региона предупредили в регуправлении ведомства. Проворачивают свои дела аферисты с помощью телефонных звонков, при этом не гнушаясь представиться именем руководящих сотрудников Роспотребнадзора.

- В последнее время индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам стали поступать телефонные звонки от неизвестных лиц с номеров: 8 967 222 30 30, 8 905 500 00 54 с предложением совершить покупку пакета нормативно-правовых актов с целью проведения проверки с минимальными санкциями. К подобным действиям неустановленных лиц Управление Роспотребнадзора по Орловской области отношения не имеет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Орловцам стоит проявить бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU