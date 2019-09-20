2019-09-20T17:16:52+03:00
Общество

В Орле крупные торговые центры проверили на доступность для инвалидов

Руководство комплексов пообещало сделать их комфортными и для здоровых людей, и для колясочников
Наталья Меркулова
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В Орле крупные торговые центры проверили на доступность для инвалидов. Фото: пресс-служба мэрииВ Орле крупные торговые центры проверили на доступность для инвалидов. Фото: пресс-служба мэрии
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В Орле крупные торговые центры проверили на доступность для инвалидов. Для этого в областном центре создали рабочую группу, в которую вошли представители орловской областной организации ВОИ.

Комфортность и безопасность торговых залов и прилегающей к магазинам территории проверяли практическим путем. Возможно ли проехать на коляске между стеллажами, подняться на верхние этажи и есть ли специализированные места на парковке – все это эксперты испытывали на себе.

- Проверку прошли все торговые комплексы четырех районов. В большинстве новых объектов оборудованы лифты и уборные для инвалидов-колясочников. В целом требования для доступности маломобильных групп населения здесь соблюдаются, - подытожила результаты мониторинга Наталья Мацькив, заместитель председателя орловской областной организации ВОИ.

Однако без нарушений не обошлось. Так среди сделанных замечаний, запутанность схем движения и парковок для инвалидов. Кроме того, рабочая группа обратилась к Олегу Минкину, первому замглавы города, с просьбой установить на тротуарах бесшовную тротуарную плитку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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