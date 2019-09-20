2019-09-20T16:02:57+03:00
Общество

Орловцев пригласили на уборку города

Сделать улицы и парки краше каждый неравнодушный сможет во всемирный день чистоты
Ольга СУПОНЕВА
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Экологическая акция состоится 21 сентябряЭкологическая акция состоится 21 сентябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев пригласили на уборку города. Во всемирный день чистоты, 21 сентября, горожане вооружатся перчатками, мешками и граблями, чтобы сделать Орел краше.

Экологическая акция состоится в рамках всероссийского волонтерского проекта «Сделаем! 2019». В планах – уборка общественных территорий.

- Так, в парке Ботаника планируется убрать тропинки вдоль берега Оки и территорию под мостом на обоих берегах, в Дворянском гнезде и Козьем парке в порядок приведут территорию вдоль берега и тропинки. Также акция пройдет в Семинарском парке и на территории озера Светлая жизнь, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Отмечается, что отдельно будут собраны отходы для вторичной переработки. Присоединиться может любой желающий, старт акции в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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