СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-20T14:01:57+03:00

Орловец ударил знакомого ногой в зимнем ботинке и попал в тюрьму Фото: Архив "КП"

Когда у дебошира закончились аргументы, он решил атаковать неприятеля

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Орловец избил знакомого и попал в тюрьму. В ссоре у дебошира закончились аргументы, и он решил атаковать неприятеля. В ход пошли кулаки и ноги в тяжелых зимних ботинках.

После нескольких ударов по голове, мужчина оказался в больнице, а его здоровью был нанесен тяжкий вред, опасный для жизни.

Хотя дебошир затем раскаялся и полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

- Приговор Железнодорожного районного суда вступил в законную силу. Орловец признан виновным в совершении уголовного преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU