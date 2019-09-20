СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-20T12:59:32+03:00

В Орле на один день отключат радио и телевидение Фото: Наталья Меркулова

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В Орле на один день отключат радио и телевидение. Неудобства ждут киноманов и любителей радиопередач из-за технических работ.

В областной столице они пройдут на следующей неделе, 24 сентября, и продлятся с 9.00 до 17.00.

- В это время будут отключены следующие телерадиоканалы: пакет программ первого и второго мультиплекса, «Радио России», радио «Вера», «Маяк», «Дача», «Ваня», «Монте-Карло» и «Экспресс Радио-Орел», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Кроме того, с 23 по 27 сентября пройдут кратковременные отключения сигнала в Высоком, Долгом и Малоархангельске.

ИСТОЧНИК KP.RU