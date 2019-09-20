2019-09-20T12:25:14+03:00
Экономика

Почти 184 тысячи орловцев получат льготы на имущественный налог

Нужно успеть рассчитаться с бюджетом до 2 декабря
Наталья Меркулова
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Почти 184 тысячи орловцев получат льготы на имущественный налогПочти 184 тысячи орловцев получат льготы на имущественный налогФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области завершили рассылку налоговых уведомлений для уплаты налога на имущества. Теперь, чтобы не стать должниками, жителям региона нужно успеть рассчитаться с бюджетом до 2 декабря. Почти 184 тысячи из них могут воспользоваться льготами.

От уплаты налога освобождаются пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства, участники ВОВ и других боевых действий, ликвидаторы аварий на ЧАЭС, герои СССР и РФ. Причем вычет затрагивает не только жилье, но и принадлежащие льготнику мастерские, студии и хозпостройки до 50 кв. метров.

- Подать заявление о предоставлении льготы можно несколькими способами: с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», совершив визит в налоговую инспекцию, по почте, а также через Многофункциональные центры Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального УФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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