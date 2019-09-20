В орловской женской колонии сыграли свадьбу
В женской исправительной колонии в Шахово прогремел торжественный марш Мендельсона. Жених и невеста, разделенные колючей проволокой, стали одной семьей.
Осужденная Наталья и ее избранника Евгений стали первой в этом году парой, решившийся на такой ответственный шаг.
Несмотря на специфику учреждения, молодоженов ждала церемония бракосочетания по всем правилам и традициям – цветы, музыка, заветное «ДА», обмен кольцами и, конечно, нежные супружеские поцелуи.
- Администрация колонии считает, что создание семьи - хороший стимул для осужденных женщин, чтобы приложить все усилия для начала новой, законопослушной жизни и оправдать надежды своих мужчин, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.
Всего в регионе в учреждениях УФСИН с начала года зарегистрировано 19 браков.
ИСТОЧНИК KP.RU