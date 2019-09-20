Больше двух с половиной тысяч орловцев подхватили ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-20T11:39:10+03:00

Эпидемии в настоящее время нет

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В Орловской области зарегистрировано больше двух с половиной тысяч случаев заболеваний ОРВИ. Эпидемические пороги не превышены.

Данные привел региональный Роспотребнадзор. Отмечается, что зафиксировано 2 тысячи 716 случаев заболевания. ОРВИ, в основном, подхватили дети: число их от общего количества заболевших составило 67,2 %.

Случаев гриппа на Орловщине пока что не выявлено, зато полным ходом идет вакцинация от этого заболевания.

- На территории области проводится вакцинация населения против гриппа, по состоянию на 13.09.2019 прививки против гриппа получили более 60 тысяч человек, что составляет 8,1% от численности населения, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU