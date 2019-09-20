Два орловца решили сдать на металлолом тележки из магазина
Два орловца решили сдать на металлолом тележки из магазина. Проходя мимо торгового центра на Московском шоссе, они увидели их около служебного входа, захотели пополнить свои кошельки и не растерялись.
Мужчины всего за пару минут укатили тележки для перевозки товара на несколько десятков метров, но скрыться не успели. Их заметил работник магазина. Он начал кричать и вызвал полицию.
- Благодаря его помощи полицейские грабителей. Ими оказались двое местных жителей – один 30-летний, другой 44-летний. В настоящее время следствие расследуется уголовное дело. Мужчин отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU