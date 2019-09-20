2019-09-20T10:15:47+03:00
Происшествия

Два орловца решили сдать на металлолом тележки из магазина

Далеко укатить их горе-воришкам не удалось
Наталья Меркулова
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Два орловца решили сдать на металлолом тележки из магазинаДва орловца решили сдать на металлолом тележки из магазинаФото: Архив "КП"
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Два орловца решили сдать на металлолом тележки из магазина. Проходя мимо торгового центра на Московском шоссе, они увидели их около служебного входа, захотели пополнить свои кошельки и не растерялись.

Мужчины всего за пару минут укатили тележки для перевозки товара на несколько десятков метров, но скрыться не успели. Их заметил работник магазина. Он начал кричать и вызвал полицию.

- Благодаря его помощи полицейские грабителей. Ими оказались двое местных жителей – один 30-летний, другой 44-летний. В настоящее время следствие расследуется уголовное дело. Мужчин отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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