СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-20T10:15:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Два орловца решили сдать на металлолом тележки из магазина. Проходя мимо торгового центра на Московском шоссе, они увидели их около служебного входа, захотели пополнить свои кошельки и не растерялись.

Мужчины всего за пару минут укатили тележки для перевозки товара на несколько десятков метров, но скрыться не успели. Их заметил работник магазина. Он начал кричать и вызвал полицию.

- Благодаря его помощи полицейские грабителей. Ими оказались двое местных жителей – один 30-летний, другой 44-летний. В настоящее время следствие расследуется уголовное дело. Мужчин отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU