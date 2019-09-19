2019-09-19T13:21:23+03:00
Общество

Орлу могут подарить оборудование для инклюзивного пляжа

Областная столица лидирует в конкурсе КРООИ «Ковчег»
Наталья Меркулова
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Орлу могут подарить оборудование для инклюзивного пляжа. Фото: Администрация городаОрлу могут подарить оборудование для инклюзивного пляжа. Фото: Администрация города
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Орлу могут подарить оборудование для инклюзивного пляжа, на котором смогут отдыхать люди с инвалидностью. Областная столица лидирует в конкурсе КРООИ «Ковчег».

Напомним, в августе на озере «Светлая жизнь» такой пляж был оборудован в тестовом режиме. Его презентовала Калининградская региональная общественная организация инвалидов. Однако приобрести необходимое оборудование за счет городское бюджета невозможно – нет средств.

- Стоимость только одной единицы оборудования для адаптивного пляжа составляет порядка 1 млн. рублей. К слову, 1,8 млн рублей выделяется на подготовку и содержание городских пляжей на весь сезон, - поясняет Оксана Тарарыченкова, начальника отдела по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Однако у нашего города есть шанс стать победителем конкурса и получить оборудование бесплатно. Он уже вошел в двойку лучших из семи городов, в которых прошла презентация инклюзивного пляжа.

Кроме того, орловское отделение «Российского Красного Креста» планирует подать заявку на участие в президентском гранте для получения необходимого для инвалидов оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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