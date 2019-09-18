Легендарный цирк Юрия Никулина даст представления в Орле
Этой осенью в Орле даст представления легендарный цирк Юрия Никулина. Увидеть яркое шоу будет можно совсем скоро: чудеса под куполом начнут твориться 21 сентября.
В новой программе столичных гостей: смешные и задорные клоуны, акробаты на батуте, воздушные гимнасты, хула-хупы, трансформация, дрессированные животные - собаки, удавы, носухи, попугаи, медведи, крокодилы, верблюды, дикобразы.
Билеты уже в продаже, приобрести их можно по привлекательной цене от 525 рублей. Сделать это можно онлайн здесь и в кассе «Орелконцерта». Тел.: 78-00-78.
КОГДА, ГДЕ?
21 сентября-20 октября,
Стадион им. Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU
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