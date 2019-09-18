2019-09-18T12:38:06+03:00
Общество

Орловские садоводы задолжали энергетикам 3,6 миллиона рублей

Дачников предупреждают о последствиях несвоевременной оплаты
Наталья Меркулова
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Орловские садоводы задолжали энергетикам 3,6 миллиона рублейОрловские садоводы задолжали энергетикам 3,6 миллиона рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские садоводческие хозяйства задолжали энергетикам 3,6 миллиона рублей. Все они расположены в областной столице и ее районе.

Среди самых крупных должников оказались НСТ «Огонек» (543 тыс. руб.), СНТ «Отдых» (431 тыс. руб.), СНТ «Саханка» (142 тыс. руб.), СНТ «Дружба» (111 тыс. руб.) и СНТ «Мир» (74 тыс. руб.).

- Мы призываем членов СНТ своевременно вносить оплату и вести контроль за тем, чтобы главы товариществ перечисляли поставщику полученные средства. Сейчас важно не допустить, чтобы долги за электроэнергию перешли в будущий год. Иначе это приведет к дополнительным расходам, - сообщила «КП» Мария Герасименко, ведущий специалист ООО «Орловский энергосбыт».

Кроме того, энергетики назвали и самые добросовестные садоводческие товарищества, своевременно оплачивающие счета. К ним относятся СНТ «Строитель», СНТ «Сокол», НСТ «Заря-2» и СНТ «Успех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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