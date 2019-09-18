Орловцы пожаловались главе города на пробки в «Зареченском»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-18T11:04:56+03:00

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Вчера, 17 сентября, на рабочем совещании в администрации Орла обсудили проблему с пробками в «Зареченском». Его жители все чаще обращаются к главе города с жалобами, что на повороте к микрорайону в час пик приходится по полчаса ждать, чтобы доехать до дома.

На совещании поступило предложение расширить дорогу в районе улицы Емлютина или оборудовать новый заезд через пустырь возле гипермаркета «Европа».

Оба варианта решения сложившейся проблемы Александр Муромский поручил обсудить на комиссии по безопасности дорожного движения.

Кроме того, глава города подчеркнул, жители микрорайона продолжают жаловаться ему в соцсетях о плохом освещении, необорудованных пешеходных переход, остановках и нерегулярном движении общественного транспорта. По его мнению, «Зареченский» нуждается в комплексном благоустройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU