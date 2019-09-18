2019-09-18T09:34:56+03:00
Общество

Орловские ученые рассказали, почему нужно уничтожать опавшую листву

В городе нашли деревья, зараженные сумчатыми грибами и мучнистой росой
Наталья Меркулова
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В Орле нашли деревья, зараженные сумчатыми грибами и мучнистой росойВ Орле нашли деревья, зараженные сумчатыми грибами и мучнистой росойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В понедельник, 16 сентября, преподаватели кафедры защиты растений ОГАУ Александр Осин и Леонид Еремин вместе с главой города устроили выездную встречу в сквере Орлята. На примере растущих здесь деревьев они рассказали, почему и в каких случаях нужно уничтожать опавшую листву.

Общественность все чаще обращает внимание чиновников на больные засыхающие зеленые насаждения по всему городу. Как выяснилось, вполне обоснованно. Специалисты подчеркнули, из-за резких перепадов температур и высокой влажности этим летом, многие деревья заболели мучнистой росой, черной пятнистостью и ржавчиной.

Специалисты рассказали. в каких случаях нужно полностью уничтожать опасную листву Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Специалисты рассказали. в каких случаях нужно полностью уничтожать опасную листвуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Источником распространения является старая листва: если ее не убрать, то на следующую весну ближайшие растения тоже могут заболеть. Однако угроза жизни дерева возникает только при поражении 30% листвы черной пятнистостью, поэтому она относится к умеренно опасным, - поясняет Александр Осин.

Если не уничтожить опавшую листву с каштанов - болезнь вернется Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Если не уничтожить опавшую листву с каштанов - болезнь вернетсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во время поездки обсудили и эффективность комбинированного лечения каштанов от минирующей моли. Напомним, в этом году на 500 деревьях установили феромонные ловушки и провели инсектицидные инъекции.

Специалисты подчеркнули, этого будет недостаточно, если не сжечь всю больную листву, так как моль может перезимовать в почве, а затем снова начнет вредить растениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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