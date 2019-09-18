2019-09-18T11:38:58+03:00
Происшествия

В Орле девушка на «Лифане» учинила ДТП с двумя грузовиками

Неудачно перестроилась на правую полосу
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орле автоледи за рулем «Лифана» учинила ДТП с двумя грузовика. Один человек получил травмы.

20-летняя девушка ехала на иномарке по улице Октябрьской в сторону Приборостроительной около трех часов дня вторника, 17 сентября. Она стала перестраиваться в правый ряд и маневр закончился неудачно: «Лифан» столкнулся с «ГАЗелью», которая двигалась в этот момент в правом ряду попутно. После этого легковушка протаранила ехавший впереди «ЗИЛ».

- При ДТП 20-летний пассажир автомобиля «Лифан» получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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