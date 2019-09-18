В Орле нашли подрядчика для ремонта улицы 60-летия Октября

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-18T09:20:04+03:00

Привести ее в порядок обойдется в 19 миллионов рублей

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В Орле определился подрядчик, который отремонтирует улицу 60-летия Октября. Привести ее в порядок обойдется более чем в 19 миллионов рублей, срок выполнения работы – до 31 октября текущего года.

Ремонт будет вестись на участке от улицы Горького до Октябрьского (Герценского) моста. Подрядчик, которым стало ООО «МонолиСтрой», отфрезерует асфальт, уложит выравнивающий слой, установит бордюры. Будут здесь отремонтированы и тротуары.

- Также подрядчик выполнит ремонт коммуникаций, а по завершении работ нанесет 58 кв.м дорожной разметки, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU