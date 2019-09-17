Операция «Мак»: в Орловской области из оборота изъято 12 кг наркотиков
В Орловской области полицейские подвели итоги операции «Мак». За время ее проведения из оборота изъято больше 12 кг наркотиков и больше 7,5 кг наркосодержащих растений.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, такое количество запрещенных веществ полицейские смогли изъять во время проведения второго этапа операции. По 25 наркопреступлениям возбуждены уголовные дела, при этом 10 - имеют тяжкий и особо тяжкий состав преступления.
В ведомстве отмечают, что большая часть наркотиков растительного происхождения: более 9 килограммов марихуаны, порядка 450 граммов маковой соломы, около 2,4 килограммов опия. Также обнаружены делянки с коноплей, уничтожено 16 очагов дикого дикой конопли.
ИСТОЧНИК KP.RU