Операция «Мак»: в Орловской области из оборота изъято 12 кг наркотиков

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-17T12:41:03+03:00

И больше 7 с половиной килограммов наркосодержащих растений

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В Орловской области полицейские подвели итоги операции «Мак». За время ее проведения из оборота изъято больше 12 кг наркотиков и больше 7,5 кг наркосодержащих растений.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, такое количество запрещенных веществ полицейские смогли изъять во время проведения второго этапа операции. По 25 наркопреступлениям возбуждены уголовные дела, при этом 10 - имеют тяжкий и особо тяжкий состав преступления.

В ведомстве отмечают, что большая часть наркотиков растительного происхождения: более 9 килограммов марихуаны, порядка 450 граммов маковой соломы, около 2,4 килограммов опия. Также обнаружены делянки с коноплей, уничтожено 16 очагов дикого дикой конопли.

ИСТОЧНИК KP.RU