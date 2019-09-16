СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-16T16:34:46+03:00

В Орле коллекторов оштрафовали за запись разговора с должником Фото: Архив "КП"

Нарушение закона обошлось им в 50 тысяч рублей

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В Орле коллекторов оштрафовали за запись разговора с должником. Нарушение закона обошлось им в 50 тысяч рублей.

Мужчина, просрочивший микрокредитной организации погашение кредита, обратился в региональное Управление Федеральной службы судебных приставов с жалобой на телефонные звонки от коллекторов. Те регулярно звонили ему, но не представлялись.

Рассматривая это дело, сотрудники ведомства установили, что коллекторы вели аудиозаписи разговора, не предупредив должника.

- По результатам проверки коллекторское агентство привлечено к административной ответственности. Арбитражный суд Орловской области признал вину юридического лица и назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU