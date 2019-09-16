СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-16T11:16:31+03:00

В Орла на подготовку к холодам потратят почти полмиллиарда рублей Фото: Архив "КП"

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В четверг, 12 сентября, на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городские власти обсудили готовность Орла к отопительному периоду.

На подготовку жилищно-коммунального комплекса запланировано израсходовать около 450 миллионов рублей. Это средства ресурсоснабжающих организаций: «Газпром теплоэнерго Орел», «Газпром газораспределение Орел», «Орелоблэнерго» и других.

Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта города, отметил, что на сегодня к подаче тепла из 1906 подготовлены 1883 многоквартирных дома, 31 учреждение здравоохранения, 47 школ и 76 детских садов.

Получение паспорта готовности муниципального образования «Город Орел» запланировано до 15 ноября.

- Одним из условий своевременной подачи качественного теплоносителя потребителям является погашение задолженности за потребленные энергоресурсы, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Напомним, счета более сотни орловских школ и детских садов до сих пор заблокированы за долги, что ставит начало отопительного сезона под угрозу. Средств на их погашение в городской казне нет. В связи с этим депутаты облсовета обратились в Правительство РФ за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU