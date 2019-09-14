В Орловской области увеличат расходы на зарплату бюджетникам

СЕГОДНЯ 06:49 2019-09-14T06:49:03+03:00

Депутаты облсовета пересмотрели бюджет на следующие два года. Фото: пресс-служба областного совета

Депутаты облсовета пересмотрели бюджет на следующие два года

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В пятницу, 13 сентября, на сентябрьском заседании областного Совета депутаты в двух чтениях приняли в окончательной редакции проект изменений в законе «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В регионе увеличиваются расходы на зарплату бюджетникам, питание в учреждениях соцзащиты (интернах, детских домах, кризисных центрах) и закупку лекарств для льготников. Кроме того, областной бюджет финансово поддержит муниципалитеты (на это выделят 30 млн рублей) и развитие кадров в здравоохранении - 9 млн рублей.

По информации замруководителя Департамента финансов Дмитрия Шахова, общий объем доходов и расходов региональной казны увеличивается почти на 36о миллионов рублей и составит 35 миллиардов 13,2 миллиона рублей.

- Увеличение произошло за счет поступлений от налогов на прибыль, акцизов на алкоголь, штрафов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета, - поясняет Дмитрий Шахов.

По словам чиновника, в первом полугодье 2019 года заработная плата работникам бюджетной сферы финансировалась в первую очередь. На эти цели было направлено чуть больше 3 миллиардов рублей. Согласно утвержденным изменениям, дополнительно на нее выделят 266,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU