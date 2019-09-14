Орловцев приглашают присоединиться к «Культурному марафону»
Всероссийская культурно-просветительская акция пройдет с 1 октября по 14 ноября. Орловцев приглашают присоединиться к ней и стать участником не выходя из дома.
В этом году проект стартует в 11 пилотных регионах, среди которых наши соседи – Тульская и Белгородская области. Орел пока не вошел в их число, но жители нашего региона могут самостоятельно заявить о себе.
Участниками Марафона могут стать школьники и педагоги. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте «Яндекс.Учебник», где будут даны тесты и задания с проектной деятельностью по следующим темам: музыка, театр, кинематограф и архитектура. Чем старше участник, тем больше и сложнее задания ему предстоит выполнить.
Выполненные тесты проверяются автоматически и их результаты отправляются на электронную почту. Каждому участнику выдадут сертификат или грамоту об участии.
ИСТОЧНИК KP.RU