Орловцев приглашают присоединиться к «Культурному марафону»

СЕГОДНЯ 06:43 2019-09-14T06:43:43+03:00

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Всероссийская культурно-просветительская акция пройдет с 1 октября по 14 ноября. Орловцев приглашают присоединиться к ней и стать участником не выходя из дома.

В этом году проект стартует в 11 пилотных регионах, среди которых наши соседи – Тульская и Белгородская области. Орел пока не вошел в их число, но жители нашего региона могут самостоятельно заявить о себе.

Участниками Марафона могут стать школьники и педагоги. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте «Яндекс.Учебник», где будут даны тесты и задания с проектной деятельностью по следующим темам: музыка, театр, кинематограф и архитектура. Чем старше участник, тем больше и сложнее задания ему предстоит выполнить.

Выполненные тесты проверяются автоматически и их результаты отправляются на электронную почту. Каждому участнику выдадут сертификат или грамоту об участии.

ИСТОЧНИК KP.RU