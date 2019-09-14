Депутаты попросили Правительство РФ помочь Орлу заплатить долги

СЕГОДНЯ 06:38 2019-09-14T06:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты облсовета направили обращение в Правительство РФ с просьбой увеличить дотаций для Орловской области. Они признали, финансовая ситуация в городе стала критической и без помощи центра эту проблему решить невозможно.

Напомним, информация о колоссальных долгах за электроэнергию и теплоснабжение в орловских школах и детских садах всколыхнули общественность. Жители Орла беспокоятся, что из-за замороженных счетов образовательных организаций их детям придется учиться в неотапливаемых помещениях, а учителям нечем будет платить зарплату.

- К сожалению, наш город испытывают большие трудности с выполнением первоочередных расходов социально значимого характера. С накопившейся кредиторской задолженностью силами только регионального бюджета не справиться, - пояснил Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

В начале 2019 года размер задолженности Орла составлял чуть более 651 миллиона рублей. К концу году, если из центра не придет помощь, она может вырасти уже до 850 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU